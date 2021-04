Uomini e Donne, Trono Over: ex Dama infiamma i social

Dal suo percorso a Uomini e Donne, Ida Platano ha avuto una vera e propria evoluzione. Più sicura e conscia della sua bellezza, l’ex Dama del Trono Over ha recentemente infiammato i social con i suoi sensuali look, facendo impazzire i suoi tanti follower.

SCATTI HOT SUI SOCIAL – Ida si è fatta amare dai fan per il suo percorso all’interno del noto dating show di Canale 5. La sua turbolenta storia con Riccardo Guarnieri, che solo recentemente è uscito dallo studio al fianco di Roberta Di Padua, ha fatto appassionare e discutere i telespettatori. Attualmente single, la 40enne ha deciso di riprendere in mano la sua vita, sbalordendo i suoi follower.

Nelle sue IG Stories, la donna si è lasciata alle spalle il dolore e la fragilità, prendendo coscienza della sua bellezza. Ida ha infatti deciso di mostrarsi con look sensuali, con indosso una cortissima minigonna e degli stivali dal tacco vertiginoso. A chi l’accusa di essere volgare e inappropriata per via dell’età e per il fatto di essere mamma, la Platano risponde con l’indifferenza.

RITORNO A U&D? – L’amata ex Dama si è recentemente fatta intervistare dal magazine ufficiale di Uomini e Donne. Tra le tante domande che le sono state poste, le è stato chieste se sarà mai possibile un suo ritorno nel programma. Lei, da quanto dichiarato, non esclude questa possibilità, ma che non sente la necessità di trovare l’amore.

Fino ad adesso, la donna aveva deciso di non tornare per la presenza del suo ex. Guarnieri, però, ha deciso di uscire dallo studio per viversi il suo amore con Roberta. Riguardo la scelta, la Platano ha ammesso di non aver deciso di non vederla. Ora come ora, Ida ha deciso di dare priorità ai suoi cari, in particolare al figlio, e alla sua carriera lavorativa. Disponibile qui la foto “sexy” sopracitata.