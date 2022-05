Uomini e Donne, Trono Over: Ida Platano avvistata con un uomo

Nelle ultime settimane a Uomini e Donne è tornato uno dei volti più noti e discussi del Trono Over. Si tratta di Riccardo Guarnieri, ex noto di Ida Platano. Con il suo ritorno in studio, sia il Cavaliere che la Platano sono nuovamente al centro dell’attenzione.

Con il passare delle puntate, i due protagonisti del dating-show si sono riappacificati e riavvicinati. Nella registrazione avvenuta il 29 aprile, Riccardo ha parlato del suo rapporto con la Dama, definendola una semplice amica. Dal canto suo, la Platano ha ammesso provare qualcosa per il suo ex compagno. Nonostante ciò, la chiacchieratissima protagonista del Trono Over è stata avvistata in compagnia di un altro uomo.

AVVISTATA CON UN ALTRO – Nel rivedere Riccardo nel parterre maschile, molti fan di Uomini e Donne hanno iniziato a sperare in un ritorno di fiamma tra lui e la Platano. La storia tra i due è infatti nata nello studio del dating-show, facendo appassionare i telespettatori. Nonostante i due si siano lasciati da tempo, questo ritorno di Guarnieri ha riacceso le speranze dei fan della coppia.

Dalle segnalazioni giunte a Isa&Chia, questo ritorno di fiamma potrebbe non avvenire. Ida è stata infatti paparazzata mentre si baciava con un uomo che non era Riccardo. L’utente ha così scritto al blog:

“Ciao, si tratta di Ida, era in un locale a Brescia, si chiama Areadocks. Lui non l’ho visto bene, e non so se sia del parterre. Si baciavano tranquillamente davanti a tutti, senza problemi. Il locale era affollato, loro non si facevano problemi”.

Non resta altro che attendere le registrazioni delle nuove puntate. Come reagirà Riccardo davanti a questa paparazzata? Inoltre, cosa dirà Platano di questo misterioso uomo?