Uomini e Donne, Trono Over: Isabella e Fabio pronti al grande passo

A più di un mese dalla loro scelta a Uomini e Donne, Isabella Ricci e Fabio Mantovani sono stati intervistati dal magazine del programma. Tra i loro tanti racconti, i due ex volti del Trono Over hanno fatto un inaspettato annuncio.

PRONTI AL GRANDE PASSO – Durante la loro romantica vacanza alle Maldive, la coppia è stata intervistata da UeD magazine. Alla rivista del dating-show Fabio e Isabella hanno voluto parlare della loro esperienza televisiva, ma, soprattutto, dei loro progetti futuri.

Tra i progetti che i due hanno in cantiere, Isabella e Fabio hanno ammesso di star pensando anche al matrimonio. Una notizia che stata accolta con gioia da entrambe le famiglie, soprattutto, dai figli dell’ex Cavaliere che si sono affezionati fin da subito alla Ricci. Ad essere felice della notizia è stata anche la figlia più piccola di lui, da sempre molto gelosa del padre.

Prima di compiere il grande passo, la coppia ha in programma di andare a convivere. Non appena Isabella si sarà organizzata con il lavoro, lascerà la sua città per trasferirsi dal compagno. Davanti a tutto ciò i fan della coppia non possono che essere felici.

Sebbene l’avventura di Isabella a Uomini e Donne si sia conclusa con un lieto fine, non è sempre andato tutto a gonfie vele. Se all’inizio per la Ricci si prospettava un percorso roseo, ad un certo punto l’ex Dama si è ritrovata al centro degli attacchi. In una simile situazione la donna ha però trovato un amico: Marcello Messina.

Parlando di quest’amicizia, Isabella ha ammesso: “A Uomini e Donne era attaccato più o meno dalle stesse persone che attaccavano me. Per me Marcello è sempre stata “una figura” a cui attribuivo gli stessi patimenti che avevo io perché, appunto, è stato spesso messo in mezzo pur non avendo fatto nulla di male, se non ammettere che con Ida le cose non sarebbero potute andare”.

Continuando nel parlare delle critiche ricevute, l’ex Dama ha ammesso che sarebbe aspettata delle scuse da parte di Gianni Sperti. Da come dimostrato dalla sua scelta, la Ricci ha partecipato a UeD unicamente per trovare l’amore.