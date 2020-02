Uomini e Donne, trono over: Mattia chiude la conoscenza con Anna

Mattia Ciardo e Anna Tedesco avevano intrapreso da qualche settimana una conoscenza nel programma di Uomini e Donne, versione over. Nonostante tra i due ci fosse una differenza d’età non di poco conto le cose sembravano andare per il meglio. Anna sembrava essere felice e aveva addirittura dichiarato di essere pronta a lasciarsi andare. Eppure nell’ultima puntata andata in onda qualcosa è andato storto.

MATTIA CHIUDE LA CONOSCENZA CON ANNA TEDESCO – Pare proprio che Mattia Ciardo abbia deciso di chiudere la conoscenza con Anna Tedesco. Le motivazioni? A detta di lui, la donna sarebbe stata troppo vicina a lui negli ultimi tempi, dunque questa morbosità lo avrebbe indotto ad allontanarsi. Anche l’atteggiamento di lei durante l’ultima sfilata lo avrebbe turbato. Lo ha giudicato troppo intimo. Nonostante Mattia abbia dato queste motivazioni, qualcuno non l’ha creduto.

VALENTINA AUTIERO ATTACCA MATTIA CIARDO – Valentina, infatti, ha accusato Mattia di non aver detto da subito che la differenza d’età sarebbe stata un problema. Per lei, infatti, la difficoltà sarebbe proprio questa: Mattia è un uomo più giovane, Anna una donna più matura. Ad attaccarlo è stata anche Barbara che lo ha definito un “bello che non balla”.