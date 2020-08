Uomini e Donne, Trono Over: naufragata la storia tra Veronica e Giovanni

Da quanto trapelato dai profili Instagram, è scoppiata un’altra coppia nata a Uomini e Donne. Questa volta si tratta di due protagonisti del seguitissimo Trono Over, Veronica Ursida e Giovanni Longobardi. Cosa è successo?

“È colpa mia” – Già nell’ultimo periodo si era ipotizzata una possibile crisi, teoria poi smentita da entrambi i protagonisti di UeD. Infatti, in occasione del compleanno della Ursida, Giovanni aveva condiviso delle IG Stories che lo vedevano invitato alla festa. Questi scatti avevano rassicurato i fan, facendo pensare che tra i due fosse tutto risolto.

Dopo una calda estate che sembrava star vedendo nascere una nuova storia d’amore, pare sia già tutto naufragato. Negli scorsi giorni, sono stati tanti i rumors che vedevano scoppiata la coppia. A confermare le voci, oltre che l’assenza di smentite da parte di entrambi, è stata l’IG Story di Veronica.

La Dama ha condiviso una storia in cui ha confessato che il tutto è accaduto a causa sua. “Colpa mia, ho fatto un grave errore. Ormai è tardi, perdonami”, così ha dichiarato Veronica. Non si sa ancora nulla riguardo a cosa sia potuto accadere tra lei e il Cavaliere, cosa possa aver fatto la donna di tanto grave.

LA REPLICA DI GIOVANNI – Non è stata solo la Ursida a rilasciare delle dichiarazioni. A rompere il silenzio è anche il Cavaliere, da cui traspare nuovamente la colpa di Veronica. “Camminerò sempre a testa alta perché io sono un principe- esordisce così l’uomo-. Ho dato tanto, ricevendo poco, direi briciole per non dire altro!”. Riallacciandosi a quanto rivelato dalla Dama, Longobardi ha dichiarato: “Ti ho dato mille possibilità, ne hai sprecate duemila”. Non sembra però che i due vogliano dire altro riguardo la loro rottura, almeno per il momento. Non resta altro che attendere la nuova edizione di Uomini e Donne, così da assistere all’incontro tra i due.