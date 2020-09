Uomini e Donne, Trono Over: scambio di messaggi segreti tra Valentina Autiero e un Cavaliere

Pomeriggio è andata in onda una nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne. Protagonisti della prima puntata sono state due storiche e amate Dame e il Cavaliere più chiacchierato del momento: Gemma Galgani, Valentina Autiero e Nicola Vivarelli.

ACCESO SCONTRO TRA LA DAMA E NICOLA – La nuova stagione del dating show è iniziato con un evidente cambiamento per la Galgani: il lifting. A catturare l’attenzione del pubblico, però, è stato l’attesissimo incontro-scontro avvenuto tra la Dama torinese e Nicola, meglio conosciuto come Sirius. Già durante la fine della scorsa edizione, la coppia aveva creato non poco scompiglio, ricevendo molte critiche visto i ben 45 anni che li dividono. Nonostante avessero tutti i contro, i due sembravano intenzionati a continuare anche fuori dallo studio, ma qualcosa è andato storto. Infatti, da quanto raccontato dal 26enne, Gemma si sarebbe più volte rifiutata di incontrarlo durante l’estate.

Non appena i due si sono trovati finalmente faccia a faccia, lo scontro è iniziato. Vivarelli ha subito accusato la Dama di essersi comportata in modo scorretto, senza neanche spiegargli il perché non abbia voluto vederlo. Dal canto suo, la Galgani ha rivelato di non aver voluto vedere Nicola perché pensava che lui non fosse sincero, ma che volesse uscire con lei solo per avere ulteriore visibilità. “Mi hai detto che dovevo venire a Forte dei marmi perché tutta l’Italia doveva vederci insieme, che ti avevano messo in crisi. Che bisogno hai di mostrarmi a tutta l’Italia, quando hai l’originale?”, ha così dichiarato la Dama.

Inoltre, Gemma ha raccontato di aver avuto la sensazione che alcuni messaggi inviati da Nicola, in realtà sarebbero stati scritti dalla madre di quest’ultimo. Secondo le parole della donna, la signora Vivarelli avrebbe tentato di “manipolare” la storia.

I MESSAGGI TRA VALENTINA E NICOLA – L’attenzione si è poi spostata su Valentina Autiero, un’altra delle tanto amate Dame del Trono Over. Gemma ha infatti rivelato che tra la collega e Nicola sarebbe avvenuto uno scambio di messaggi segreti. Valentina non ha mai nascosto l’attrazione che prova verso Nicola, proprio per questo ha ammesso di aver mandato dei messaggi a Sirius. Se in un primo momento il 26enne aveva rifiutato la Dama, ha deciso di darle una possibilità solo dopo l’allontanamento di Gemma. Alla fine, il ragazzo ha voluto ballare con la Autiero.