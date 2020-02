Uomini e Donne, trono over: Tina Cipollari attacca Valentina Autiero

Durante la registrazione di oggi di Uomini e Donne, c’è stata un’accesa discussione tra Tina Cipollari e Valentina Autiero. La motivazione pare sia proprio una delle ultime sfilate andate in onda.

VALENTINA AUTIERO DECIDE DI NON VOTARE LA SFILATA – Nella puntata di oggi Valentina Autiero ha deciso di non votare la sfilata degli uomini. Le motivazioni pare che riguardino le offese ricevute la volta precedente. Infatti durante una sfilata del parterre femminile Valentina era stata pesantemente offesa, in particolar modo la sua zona gambe. Le era stato detto inoltre che il vestito che indossava non la valorizzava. Per questo oggi, quando Barbara ha fatto notare la sua assenza, ha deciso di non votare, dunque di non giocare più con le sfilate.

LE ACCUSE DI TINA – Tina ha attaccato Valentina sostenendo:“Io penso che ognuna di voi i propri difetti li vede, quel tipo di abito ti penalizzava. Fate proprio pena! Ma sono questi i problemi della vita! Ma siete proprio senza cervello! E capisco perché siete sole! Una deve essere anche sportiva su queste cose”. Come sappiamo, Valentina ha pianto spesso a uomini e donne. A 40 anni ancora non ha trovato l’amore e forse certe frasi si potevano evitare.