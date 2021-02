Uomini e Donne, Trono Over: tra rose e lacrime arriva l’inaspettata scelta

Dalle ultime anticipazioni di Uomini e Donne, anche nel Trono Over sarebbe avvenuta una scelta. L’inaspettato gesto ha spiazzato lo studio. Cos’è successo?

LA SCELTA – Senza alcuna previsione, due amati protagonisti del Trono Over hanno deciso di abbandonare insieme lo studio. Si tratta di Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua.

Il tutto è avvenuto l’ultima registrazione, a rivelarlo è Il vicolo delle news, in cui è stato descritto dettagliatamente l’emozionante momento.

Stando a quanto rivelato sul sito, il tutto ha avuto inizio da un rwm. In questo breve filmato è stata mostrata la precedente registrazione, il momento in cui i due concorrenti hanno rivelato di essersi innamorati. Per l’occasione sono state disposte le sedie rosse tipiche delle scelte del Trono Classico.

Riccardo e Roberta si sono seduti, quest’ultima ha indossato un tubino nero corto. Bella come sempre, la Dama ha voluto ringraziare tutti quanti, confermando ancora una volta i suoi sentimenti per il Cavaliere ed è per questo che vuole lasciare con lui lo studio.

Viene poi data la parola a Guarnieri che, in lacrime, ammette di essere innamorato della Di Padua. Entrambi ammettono di voler vivere il loro amore lontano dalle telecamere, nella vita quotidiana.

‘Ballano al centro dello studio e si baciano con la mascherina, scendono anche i petali perché Maria dice che sapeva che a Roberta avrebbero fatto piacere. Mentre ballano lui la tocca molto ovunque e poi le tira più volte giù il vestito per coprirla. Da sottofondo la canzone di Deddy di Amici Il cielo contromano”, ha così rivelato il sito di gossip.