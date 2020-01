Uomini e Donne, trono over: Valentina Autiero rifatta?

Valentina Autiero, una delle protagoniste del trono over ha ammesso di aver rifatto qualche ritocchino sul viso. In trasmissione era stata anche attaccata sull’argomento da un’altra donna che partecipa da poco alla trasmissione, Aurora.

VALENTINA AUTIERO: LA DELUSIONE PER ERIC – Valentina sembrerebbe non essere per niente fortunata in amore, forse a causa del suo carattere considerato eccessivamente ‘aggressivo’ o ‘forte’. L’ ultima delusione é stata causata da Eric, proprio per queste motivazioni. Riuscirà a trovare in trasmissione un uomo che mitighi il suo carattere ma soprattutto adatto a lei? Non ci resta che guardare altre puntate per scoprirlo.

VALENTINA AUTIERO RIFATTA? – La donna nel corso degli anni sembra aver subito una vera e propria trasformazione. Ma dove in particolare la troviamo differente? La risposta l’ha data lei stessa. Ha dichiarato di aver rifatto le labbra. Infatti, precedentemente la Autiero aveva le labbra decisamente più sottili, adesso invece quest’ultime appaiono gonfie e sicuramente rimpolpate. (Una foto disponibile qui.)