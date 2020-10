Uomini e Donne, Trono Over: Veronica Ursida finita in ospedale

Ad essere protagonista di una triste disavventura è un ex volto molto amato dai fan di Uomini e Donne. Si tratta di Veronica Ursida, ex Dama del Trono Over che ha deciso di lasciare il programma per vivere la sua storia con Giovanni Longobardi.

“Tutto il giorno in ospedale” – L’ex Dama ha voluto raccontare ai suoi tanti follower cosa le sta accadendo in questo ultimo periodo. Tramite le IG Stories, Veronica ha voluto aggiornare riguardo al suo stato di salute, rivelando di aver trascorso la giornata in ospedale.

Dopo un percorso abbastanza turbolento con Giovanni, sembra che nell’ultimo periodo sia tornata la pace. E se l’amore va a gonfie vele, la Ursida non può dire lo stesso sulla salute. Stando a quanto spiegato, la donna si è dovuta sottoporre a svariati esami medici.

Da quanto raccontato dall’ex Dama, i problemi sarebbero legati a delle intolleranze alimentari. Visto i malesseri manifestati da Veronica, il medico ha voluto che lei si sottoponesse ad alcuni controlli. Per approfondire la questione, la donna si è quindi rivolta ad uno specialista.

Proprio ieri l’ex protagonista di Uomini e Donne si è recata in ospedale, sottoponendosi ad analisi specifici. Infatti, la donna si è dovuta fare degli esami per scoprire se sia affetta da celiachia o meno. Non avendo rivelato gli esiti dell’esame, i fan hanno ipotizzato che neanche alla donna sia giunto il responso.