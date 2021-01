Uomini e Donne: trono vip, Elisabetta Gregoraci e Kikò Nalli possibili tronisti

E’ da tempo che si parla di una nuova versione del trono classico di Uomini e Donne. Nello specifico si vocifera di una versione con tronisti Vip, proprio come è stato fatto con il Grande Fratello e con Tamptation Island.

Stando ad alcune indiscrezioni questo nuovo trono sarebbe solo in fase di sperimentazione, ed è ancora oggetto di studi, ma Maria De Filippi sarebbe pronta a mandarlo in onda addirittura a Marzo o anche ad Aprile 2021. Ovviamente la trasmissione andrebbe in onda in fascia serale, proprio come il Grande Fratello o Temptation Island.

I POSSIBILI TRONISTI: ELISABETTA GREGORACI E KIKO’ NALLI – Tra i possibili tronisti potrebbe esserci Elisabetta Gregoraci, reduce dal Grande Fratello Vip. La donna ha scelto di tornare a casa prima degli altri per riabbracciare suo figlio, il piccolo Nathan Falco. Forse potrebbe aver voglia di rimettersi in gioco per trovare un nuovo amore, staremo a vedere.

Secondo un’altra indiscrezione anche il parrucchiere dei vip, Kikò Nalli, potrebbe rimettersi in gioco per trovare nuovamente l’amore dopo la fine della storia d’amore nata al Gf con Amba Lombardo.

L’uomo è noto al pubblico di canale 5 per aver conosciuto, e successivamente sposato, Tina Cipollari proprio a Uomini e Donne. Come la prenderà una delle più note opinioniste della trasmissione?