Uomini e Donne: trova l’amore un’ex corteggiatrice

Dopo una deludente avventura a Uomini e Donne, una nota ex corteggiatrice ha ritrovato l’amore. Si tratta di Marianna Acierno, ricordata dai fan per il trono di Paolo Crivellin e ora felicemente fidanzata.

TROVATO L’AMORE – Nonostante il mancato lieto fine al dating show, la donna non si è affatto data per vinta. Attualmente a Milano, Marianna è in contatto con vari suoi colleghi di lavoro. Solo qualche tempo fa, infatti, si era iniziato a vociferare di un presunto flirt tra lei e un corteggiatore, Niccolò Raniolo. Il rumors è poi sfumato, rivelandosi una semplice voce di corridoio priva di fondamenti.

Ora, però, la Ascierno ha ritrovato il sorriso. Il cuore dell’ex corteggiatrice è stato rubato da un giovane imprenditore, Andrea. Visti i pochi follower presenti sul suo account Instagram, pare che l’imprenditore non sia affatto legato ai social e al mondo attorno ad esso. Nonostante questo, Marianna ha deciso di voler annunciare ufficialmente questa storia, condividendo con i follower delle romantiche foto di coppia. Non passano inosservate le dediche al fidanzato, mostrandosi felice e serena.

LA SUA STORIA A UOMINI E DONNE – Conosciuta per aver corteggiato l’ex tentatore Paolo, la donna non è poi stata la sua scelta. Crivellin ha infatti deciso di uscire dallo studio al fianco di Angela Caloisi, con la quale sta ancora insieme. Per la coppia, infatti, l’amore procede a gonfie vele.

Nonostante la delusione di non essere stata scelta, Marianna si è comunque mostrata felice per la coppia. Su Instagram, infatti, si era detta felice e sicura che il suo percorso era stato vero e limpido.