Uomini e Donne, Trovo Over: scatta la scintilla tra due ex protagonisti

Da come si è visto nel corso degli anni, Uomini e Donne non ha unito solamente davanti alle telecamere. Come dimostrato ultimamente, l’amore sboccia anche una volta fuori dallo studio. È di poco la notizia che vede nato l’amore tra due ex protagonisti del Trono Over, Nicole Vinti e Carlo.

NATO L’AMORE DA DUE EX CONCORRENTI – Tra il folto parterre femminile, Nicole è finita al centro dell’attenzione per via di un triangolo amoroso. L’ex Dama, infatti, aveva intrapreso una conoscenza con Armando Incarnato e Carlo, finendo quindi al centro di un movimentato triangolo. Alla fine, però, il cavaliere partenopeo aveva deciso di porre fine alla sua frequentazione, trovando la Vinti abbastanza ambiguo.

A remare contro l’ex Dama era stato anche Alfonso Barone. L’ex cavaliere infatti aveva rivelato che con Nicole c’era stata una frequentazione durante il mese di dicembre, periodo in cui la donna era presente in studio. Una segnalazione che ha scatenato scalpore in studio.

Da tempo Nicole ha lasciato lo studio di Uomini e Donne, decidendo di tornare alla sua vita di tutti giorni. La donna è infatti proprietaria di un salone di bellezza, sia per uomini che per donne, che le porta via molto tempo. Nonostante il lavoro, sembra proprio che l’ex Dama abbia trovato il tempo di vivere l’amore.

Fralof ha rivelato che è scattato l’amore tra Nicole e Carlo, anche lui da tempo lontano dalle telecamere di UeD. Già durante il loro percorso televisivo, non era passata inosservata la sintonia nata tra i due, un vero e proprio colpo di fulmine che continua ancora oggi.