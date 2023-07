Uomini e Donne: tutte le anticipazioni sul trono classico

Il dating show condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne, è ufficialmente in ferie ma si sta già lavorando per il suo ritorno sulle reti Mediaset. Trapelano, infatti, le prime anticipazioni sul trono classico con le prime registrazioni in programma a fine agosto.

Dunque, bisognerà attendere precisamente il 28 agosto per saperne di più sui partecipanti ma a poco più di un mese sono già trapelate la prime indiscrezioni. La notizia arriva dai canali social ufficiali di Lorenzo Pugnaloni che ha rivelato qualche dettaglio.

Prima di tutto è stata confermata la data della prima registrazione fissata appunto al 28 agosto. Proprio in quell’occasione verrà rivelata l’identità dei primi due tronisti che siederanno sul trono, successivamente verranno rivelati i secondi, per un totale di quattro poltrone rosse.

Tra i nomi più quotati per sedere sul trono classico c’è quello di Alice Barisciani, già nota per essere stata la non-scelta di Federico Nicotera, segue poi quello di un’altra ex corteggiatrice, Alessandra Fumagalli. Per quanto riguarda, invece, gli uomini, si fa largo l’opzione Cristian Di Carlo, noto per essere stato la non-scelta di Nicole Santinelli.

Infine, è possibile che uno dei volti di Temptation Island possa ottenere la possibilità di salire sul trono di Uomini e Donne ma l’opzione non è ancora stata confermata.