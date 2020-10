Uomini e Donne, un Cavaliere vittima di un incidente: “Volevano amputarmi le gambe”

Durante la puntata di Uomini e Donne andata in onda oggi pomeriggio 5 settembre, uno dei protagonisti del Trono Over si è lasciato andare ad un’inaspettata rivelazione. Si tratta del Cavaliere Nicola M., che ha perso la pazienza dopo alcune affermazioni fatte da Veronica e Tina.

LA RIVELAZIONE CHOC – Il tutto ha avuto inizio durante un confronto avvenuto tra l’uomo e Veronica, la Dama che ha catturato il suo interesse. È stata proprio la donna ha dare il via al tutto, facendo innervosire Nicola dopo aver raccontato un aneddoto. La Dama ha infatti rivelato che l’uomo, una volta venuto a prenderla davanti all’albergo dove alloggiava, le ha ammesso di non riuscire a resisterle.

Nicola ha però avuto da ridire sul racconto della donna che, stando a quanto spiegato da lui, non avrebbe affatto detto quanto dichiarato da lei. Ha poi spiegato la sua versione, spiegando di non essere riuscito a ricambiare il suo abbraccio, rivelandolo anche a Veronica. “Io faccio fatica, ho crisi di panico e di ansia e tu ora dici che io mi faccio abbracciare? Sono cinque anni che non tocco una donna. Non ti permettere, dici bugie! Mai mi permetterei di dire una cosa del genere a una donna”, ha così spiegato il Cavaliere.

La rivelazione dell’uomo ha creato parecchio scalpore in studio e c’è stato anche chi ha avuto da ridire, commentando questo inaspettato comportamento. Tina Cipollari ha infatti ipotizzato che il comportamento di Nicola derivava dalla presenza di una donna fuori dalle telecamere. Queste accuse hanno fatto perdere la pazienza del Cavaliere, portandolo a rivelare il motivo dietro tutto ciò.

“Sono stato vittima di un incidente” – “Ho avuto un incidente grave, mi ha levato dalla vita per cinque anni. Sono stato in ospedale per cinque anni, non riuscivo neanche ad allacciarmi le scarpe. Volevano amputarmi le gambe, tutti i medici dicevano che io non sarei mai più tornato alla vita”, ha così esordito inaspettatamente Nicola. Continuando a raccontare il drammatico evento, ha rivelato che in quel periodo era rimasto solo. Tutte le persone che reputava amiche lo avevano abbandonato, proprio in un momento terribile. Oltre ai problemi di salute, l’uomo aveva perso ben 30 kg e molti soldi.

Riguardo all’argomento ‘donne’, Nicola ha inoltre rivelato di non avere nessuna fuori dallo studio: “Non ho nessuna donna fuori, ho finito una relazione quando dovevo sposarmi, ho fatto anche il corso dei fidanzati, ma non è andata bene. Ci sto mettendo tutto il cuore, ma se questi sono i presupposti, a me… faccio fatica”. Lo sfogo del Cavaliere ha lasciato tutti senza parole, facendo anche commuovere Armando.