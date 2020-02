Uomini e Donne, un corteggiatore di Sara beccato con un’altra: eliminato dal programma

Il trono classico di Uomini e Donne sta subendo dei rallentamenti a causa dei bassi ascolti che costringono la Mediaset a mandare in onda gli Over. Tuttavia, le registrazioni continuano e anche le anticipazioni.

UN CORTEGGIATORE DI SARA BECCATO CON UN’ALTRA – Sara Shaimi sta continuando il suo percorso con i suoi pretendenti ma qualcosa è andato storto nell’ultima registrazione. La ragazza ha conosciuto un nuovo corteggiatore, tale Gaetano, il quale lavora in Cina e ama viaggiare. Tuttavia, in queste ore il ragazzo è stato eliminato poiché Gianni Sperti ha portato in studio una segnalazione su di lui. Pare che Gaetano sia stato sorpreso in un hotel di Roma assieme ad un’altra ragazza, ovviamente sconosciuta. Sara ha chiesto spiegazioni in merito e il ragazzo si è giustificato spiegando che si tratta di una semplice amica, il cui fidanzato è tornato in città. Le due versioni, però, non coincidono poiché questa ragazza afferma che il suo fidanzato è ancora in Cina. La mancanza di fiducia in Sara l’ha portata ad eliminare Gaetano!

SONNY SI DICHIARA PER SARA – Il corteggiatore Sonny, invece, ha provato ad uscire con Giovanna Abate ma ha poi confessato a Sara di voler continuare con lei e di aver usato l’ex corteggiatrice di Raselli. Giovanna ci è rimasta molto male e ha consigliato a Sara di eliminarlo perché secondo lei un uomo non si comporta in questo modo.