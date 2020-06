Uomini e Donne, un ex partecipante accusa la redazione e Luca Vivarelli: ”Sirius è fidanzato”

Un ex partecipante di Uomini e Donne, versione over, ha attaccato duramente la redazione di Uomini e Donne e uno dei partecipanti. Parole dure sono state dunque quelle che ha utilizzato Fabrizio Cilli, che l’anno precedente era stato cacciato dalla trasmissione poiché accusato di mentire.

FABRIZIO CILLI ACCUSA LA REDAZIONE DI UOMINI E DONNE – Sono state parole dure quelle che Fabrizio Cilli ha usato nei confronti della trasmissione più seguita di Maria De Filippi. ”Vorrei sapere che ne pensa Gianni Sperti e lo staff di Maria De Filippi. Manderanno anche al nuovo cavaliere di Gemma bambini sul treno per registrare le conversazioni? Ha proprio ragione Giorgio Manetti. Mi avevano chiamato per corteggiare Giovanna, poi nulla”.

Ha poi proseguito: ”Mi avevano cacciato perché fingevo. Ero troppo giovane allora come stanno le cose? Avevo 42 anni l’anno scorso, le regole non valgono per tutti mi sembra […] lo so che registrano anche in questi giorni. Loro devono andare avanti e Maria mi ha deluso”. Ha così concluso scrivendo un commento su un blog di Uomini e Donne.

FABRIZIO CILLI ACCUSA NICOLA VIVARELLI DI ESSERE FIDANZATO – Questa settimana Frabrizio Cilli è ritornato sui social per fare una segnalazione su Nicola Vivarelli, o meglio Sirius. Ha dichiarato che quest’ultimo sarebbe fidanzato e che per questo dovrebbe essere cacciato subito dalla trasmissione!

”Sirius è fidanzato… Deve uscire anche lui dal programma, se la redazione fosse seria sarebbe già intervenuta. Gianni che dice?? Non manda nessuno a controllare?? Si controlla solo se ti chiami Ronza o Cilli”. Sarà vera la segnalazione fatta da Fabrizio Cilli? Non ci resta che attendere altre risposte da parte della redazione stessa per saperne di più!