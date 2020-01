Uomini e Donne: un nuovo amore per Manuel Galiano

Manuel Galiano, dopo la rottura con Giulia Cavaglià sembrerebbe aver intrapreso una nuova conoscenza. Ecco di chi si tratta.

MANUEL GALIANO E GIULIA CAVAGLIÀ: LA ROTTURA – Come tutti voi ricorderete Giulia e Manuel sono usciti da Uomini e Donne insieme prima di quest’estate. Le cose tra i due non sono durate molto. Infatti dopo circa un mese è venuto fuori un presunto tradimento da parte di lui mentre era in vacanza ad Ibiza. A detta di Giulia, che non è mai stata sicura di questo tradimento, le cose comunque a prescindere non sarebbero funzionate poichè lui si era rivelato diverso fuori rispetto a com’era nel programma. Attualmente lei sta con Francesco Sole, uno youtuber.

MANUEL GALIANO: LA NUOVA FIDANZATA – Anche Manuel sembra aver ripreso in mano la sua vita e l’ha fatto, come riporta veryinutilpeople.it, intraprendendo una nuova relazione. La ragazza si chiama Mikela Miki, ha 21 anni ed è una modella albanese. I due sono stati visti più volte insieme in locali a Milano. Sarà una cosa seria tra i due? Non ci resta che attendere per scoprirlo. Una foto di lei è disponibile qui.