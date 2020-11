Uomini e Donne: un nuovo amore per Oscar Branzani, gli indizi

Oscar Branzani è stato un tronista di Uomini e Donne che ha avuto una storia, durata circa cinque anni, con quella che era una delle sue corteggiatrici, in seguito scelta, Eleonora Rocchini. La loro storia si è interrotta bruscamente (perché non sono mancate numerose polemiche a seguito), solo da un po’ di tempo.

Eppure la bella Eleonora sembra aver già voltato pagina con l’ex della sorella di Oscar stesso, Nunzio. I due, che da poco hanno confessato il loro amore e la loro relazione sembrano essere molto vicini e affiatati. Nel frattempo pare che anche Oscar abbia intrapreso una nuova storia, scopriamo insieme cosa sta succedendo.

IL GOSSIP DI DEIANIRA MARZANO: OSCAR BRANZANI HA UN NUOVO AMORE? – La nota web influencer napoletana ha fatto notare a tutti i suoi seguaci che Oscar Branzani ha condiviso nelle ultime storie una foto che riprendeva le stesse parole usate in altre storie da Gaia Scarpello. L’ex tronista di Uomini e Donne, infatti, ha postato una foto in particolare nella quale riporta la scritta ”Se vuoi ti porto qui”, dove per ”qui” si intende una nota catena di fast-food.

La stessa foto è stata condivisa da Gaia Scarpello, e Deianira Marzano, ha infatti pubblicato testuali parole presentando la ragazza in questione: “Questa ragazza potrebbe essere la nuova fiamma di Oscar Branzani, o comunque i due forse si stanno frequentando. Sotto questa foto in cui lei scrive ‘Se vuoi ti invito qui’ c’è anche il like di lui.”

UOMINI E DONNE: OSCAR BRANZANI HA DIMENTICATO ELEONORA ROCCHINI? – Insomma gli indizi lasciano presagire un nuovo amore per Oscar Branzani anche se non ne abbiamo la concreta certezza, a meno che lui stesso non sveli ai suoi fan delle scottanti novità. Nel frattempo appare certamente dimenticata, senza ombra di dubbio, la bella Eleonora che sta vivendo intensamente la sua storia con Nunzio, ex della sorella di Oscar, Dalila.