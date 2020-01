Uomini e Donne: uno dei corteggiatori di Sara è un volto già noto

Nella prossima puntata di Uomini e Donne, ci sarà, secondo quanto riportato da ‘Il Vicolo Delle News’, un nuovo corteggiatore, già noto, per la nuova tronista, Sara Shaimi. Ecco di chi si tratta.

UOMINI E DONNE: UN NUOVO CORTEGGIATORE PER SARA – Sara Shaimi, la nuova tronista, ha conosciuto, nell’ultima registrazione, uno dei suoi nuovi corteggiatori. Si tratta di un volto già noto. Parliamo infatti di Alessandro Gregucci. Il cognome vi sembra già conosciuto? Sicuramente sì, perché si tratta del fratello del più famoso Federico Gregucci, attualmente sposato con l’ex miss Italia, Clarissa Marchese, la quale aspetta anche una bambina da Federico.

IL CORTEGGIATORE HA RISCOSSO SUCCESSO? – Pare però che il nuovo corteggiatore non abbia riscosso molto successo per la tronista. Sembrerebbe infatti che lei non lo abbia ancora notato. I due usciranno insieme? Sara avrà interesse o almeno un po’ di curiosità nei suoi confronti? Non ci resta che attendere le prossime messe in onda per scoprirlo.