Giunge al capolinea una delle coppie più note di Uomini e Donne. A dichiararlo è stato prima Venza sul suo profilo social facendo anche i nomi. Inoltre uno dei due, all’interno della coppia, ha fatto delle dichiarazione che hanno insospettito e quindi quasi confermato quanto detto.

UOMINI E DONNE: UNA CELEBRE COPPIA SI SEPARA – Stiamo parlando proprio di loro: Tara e Cristian. I due si erano conosciuti a Uomini e Donne quasi 10 anno fa. Sono stati insieme quindi diverso tempo, nonostante tra i due ci fossero state, nel corso degli anni, diverse vicissitudini.

Ad esempio hanno partecipato insieme a Temptation Island e nonostante alcune litigate pesanti i due sono usciti più forti di prima, con una proposta di matrimonio da parte di lui. Inoltre dopo poco Cristian ha partecipato al Grande Fratello, ma dopo la sua uscita avevano deciso di sposarsi.

Sembrava che le cose stessero andando bene tra i due ormai, eppure qualcosa sembra essere andato storto. A dichiararlo inizialmente è stato proprio Amedeo Venza che sul suo profilo privato ha scritto: ”E’ scoppiato una delle coppie storiche e a mio parere autentiche di Uomini e Donne… Cristian e Tara dopo tanti anni si dicono addio…”

Vi mostriamo qui di seguito la foto della storia fatta da Armando Venza nella quale da l’annuncio della fine della storia tra Tara e Cristian:

UOMINI E DONNE: LE PAROLE DI TARA SULLA SEPARAZIONE DA CRISTIAN – Dal canto suo, Tara, ha ammesso di non star vivendo un periodo particolarmente semplice e ha affermato di dover fare delle scelte importanti nella sua vita, nei prossimi mesi. Ha poi dichiarato:

”Io non sono mai stata una persona molto brava a nascondere quando sta male, perchè ho sempre avuto i miei occhi che parlano prima della bocca. Lo so che sarà difficile ma sapete che sulle mie cose private sono molto trattenuta”. E ancora:

”Non è un bel periodo non sto bene. Sto, stiamo prendendo delle decisioni nella mia vita, quindi non mi fate domande strane, della fede, di dov’è Cristian, perchè tanto non risponderò […] sono cose mie”. E poi ha concluso: ”Quando sarà il momento giusto e avremo chiara la situazione dirò quello che c’è da dire, in positivo o in negativo. Portate pazienza”. E voi cosa ne pensate?