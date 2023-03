Uomini e Donne, una coppia del trono over vorrebbe un figlio

Nel corso di questi anni di messa in onda di Uomini e Donne, si sono formate molte coppie, alcune durature altre meno. Da poco, infatti, si è formata la coppia del trono over composta da Pamela Farsini e Alessandro Sposito, i quali hanno deciso di lasciare il programma per viversi il loro amore lontani dalle telecamere.

La conoscenza a Uomini e Donne

L’ex cavaliere si è presentato nel dating show di Maria De Filippi e ha fatto molto discutere il suo comportamento e frequentazioni: dapprima con Gemma e poi con Cristina. Successivamente, però, è arrivata la conoscenza con Pamela che ha rimescolato tutte le carte in tavola.

La donna ha raccontato che si è fidata di lui dal momento in cui ha iniziato a vedere un reale interesse dimostrato con molteplici attenzioni e gesti. Alessandro ha spiegato di essere davvero felice e sereno adesso ed è stato proprio il suo stato d’animo a spingerlo a lasciare la trasmissione con Pamela.

L’uomo, però, ha tenuto a precisare che l’anello che si è visto in studio non è affatto una proposta di matrimonio poiché si conoscono da troppo poco tempo. Tuttavia, c’è la voglia di continuare a conoscersi e progettare il futuro insieme.

In futuro ci sono figli

Tra i progetti futuri della coppia c’è anche quello di allargare la famiglia con un figlio. Pamela ha raccontato di aver visto subito in Alessandro quella figura paterna per un suo ipotetico bambino: “Penso a lui dal primo momento il padre dei miei figli. Amo come si comporta con i bambini e anche il modo in cui parla con loro, di loro. Credo sarà un ottimo padre, come un ottimo compagno. È un desiderio che si può provare solo con la persona che sia all’altezza di un progetto come questo”.

Alessandro ha confermato questo desiderio ma per adesso il prossimo step è quello di conoscersi meglio e andare a vivere insieme.