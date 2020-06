Uomini e Donne, una corteggiatrice smentisce la scelta del tronista: “Non associatemi più a questa storia”

A causa della pandemia Coronavirus, tanti programmi della televisione italiana sono stati sospesi, tra cui Uomini e Donne. Il dating show di Maria De Filippi ha subito una grave battuta di arresto, facendo correre ai ripari Mediaset. La conduttrice, infatti, per far ripartire il programma ha ideato un nuovo format tutto telematico con Gemma Galgani e Giovanna Abate. E gli altri tronisti?

Sono tante le voci circolate in questi mesi sui social sulle scelte di Carlo Pietropoli, Sara Shaimi e Daniele Dal Moro. Quest’ultimo, pare abbia abbandonato il programma mentre gli altri due ragazzi siano in procinto di fare la loro scelta. Un mistero si è insinuato nel percorso di Carlo Pietropoli, corteggiato da Cecilia e Ginevra.

In questi ultimi giorni è circolata una voce sul web che avrebbe svelato la scelta del tronista, ovvero Ginevra. Tuttavia, poche ore fa è arrivata la smentita dalla diretta interessata, la quale non ha proprio preso bene queste voci circolate su internet su di lei.

GINEVRA ROMPE IL SILENZIO SU INSTAGRAM – “Purtroppo mi trovo costretta a precisare una cosa: questa notizia è FALSA“ ha esordito l’ex corteggiatrice su Instagram. “Ho lasciato il programma diversi mesi fa e la mia vita è andata avanti, mi dispiace non aver risposto a tutti i messaggi che mi avete mandato ma vi chiedo per favore di non associare più il mio nome a questa storia. Baci” ha concluso Ginevra in un lungo post condiviso con i suoi follower. Non ci resta che aspettare una notizia direttamente dalla redazione di Uomini e Donne.