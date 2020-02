Uomini e Donne: una dama fa il suo ingresso in studio in abito bianco

A lasciare tutti a bocca aperto durante l’ultima puntata del Trono Over di Uomini e Donne è stata Valentina Auterio. In questi ultimi mesi, la donna ha attraversato un brutto periodo per via di molti fattori. Infatti, Valentina è stata oggetto di critiche per via della sua fisicità. Inoltre, sono state molte le conoscenze che sono naufragate dopo varie discussioni. L’ultima è stata quella con Erik che ha deciso di chiudere con la Dama per via del suo umore. Durante la loro conoscenza, la Autieri si è mostrata molto giù di morale.

LA AUTIERO IN ABITO BIANCO – Durante la sfilata settimanale del parterre femminile, la Dama ha voluto lasciare tutti a bocca aperta. Il tema della sfilata è stato “Mi dirai di si”, presentandosi quindi con indosso l’abito bianco. A rendere ancora più bella la Dama, era un sorriso che poche volte il pubblico ha potuto vedere. Sono stati tanti i complimenti che Valentina ha ricevuto, raggiungendo il primo posto nella classifica.

L’ANNUNCIO DELLA DAMA – Valentina non ha nascosto la felicità dei risultati ottenuti nella classifica settimanale. Ha poi voluto cogliere l’occasioni per smentire le accuse che la vedono a Uomini e Donne per poter superare la scomparsa di sua sorella. Lei è nel programma per trovare l’amore, non per parlare il dolore presente nella sua vita.