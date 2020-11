Uomini e Donne, una dama ha avuto rapporti con due uomini diversi all’insaputa della redazione

Quest’anno Uomini e Donne sta raggiungendo vette molto alte di comicità e assurdità, soprattutto dopo lo smistamento dei due troni: over e classico. Stando alle anticipazioni delle prossime puntate che sono state registrate, pare che il pubblico di Maria De Filippi resterà nuovamente sorpreso dopo alcune confessioni di una dama.

DAMA SMASCHERATA – Gemma Galgani ha intrapreso una conoscenza con il cavaliere Maurizio, tuttavia, questo legame è destinato a rompersi poiché la dama torinese è stata avvertita da una collega. Durante la registrazione di ieri, Valentina Dartavilla Lupi ha accusato Maurizio di prendere in giro Gemma Galgani.

L’uomo ha così pensato di vendicarsi mostrando degli screenshot molto compromettenti su Valentina. Stando alle anticipazioni de Il Vicolo delle News, la dama Valentina Dartavilla Lupi avrebbe avuto delle relazioni intime all’insaputa della redazione del programma con ben due cavalieri diversi, Costantino Diana e Nicola Mazzitelli.

“Valentina che avverte Gemma Galgani che Maurizio le ha sempre detto che a lui non piace lei e che è stata la redazione a dirottarlo verso di lei. Si alza così un polverone assurdo che porta l’uomo a dare della bugiarda a Valentina, dopo una discussione dai toni forti tira fuori degli screenshot di una conversazione di lei con Costantino, un cavaliere che è stato nel programma per poco, in cui lei lo spronava a dire che erano stati insieme solo per vedere un film mentre in realtà avevano avuto dei rapporti intimi” si legge.

“Viene anche fuori che ha avuto rapporti anche con Nicola, assente per Covid. Sembra che con lui fossero d’accordo nell’aspettare il suo ritorno per poi uscire fuori insieme. Quindi si capisce che usciva con Maurizio solo per allungare i tempi” conclude l’anticipazione. Valentina confermerà tutto o smentirà le accuse?