Uomini e Donne, una dei protagonisti rivela: “Per far parte del programma, abbiamo fatto tutte le analisi”

Per la gioia dei tanti fan, Uomini e Donne ha deciso di ritornare al vecchio e amato format. Il programma, infatti, per adattarsi alle varie precauzioni della Fase 1, si era dovuto adattare, rivoluzionandosi con un nuovo format. Per diverse settimane, le uniche protagoniste erano state Gemma Galgani e Giovanna Abate, conoscendo i vari corteggiatori tramite computer e senza conoscere il loro volto. Con le nuove norme, però, si è tornato all’amato studio mantenendo comunque le dovute distanze e le mascherine. Una dei protagonisti di UeD, ha però rivelato ulteriori precauzioni prese dal programma.

LE ACCUSE DI VALENTINA – Il tutto ha avuto inizio durante la puntata, mentre si discuteva di Giovanni Longobardi e Veronica Ursida. Quando la Dama ha rivelato di non aver baciato l’uomo per via delle restrizioni date dal Governo, a prendere la parola è stata Valentina Autiero. L’accusa della donna ha suscitato l’interesse del pubblico:

“Con lui non c’è stato niente perché non sei innamorata, perché altrimenti non ce la fai a non stargli vicino. Regole, non regole quello che ti pare ma se mi piace uno e lui è in hotel io ci vado e lui di nascosto esce”.

GIANNI E ROBERTA DALLA PARTE DELL’AUTIERO – A rincarare la dose sono stati anche Roberta Padua e l’opinionista Gianni Sperti. Entrambi, infatti, si sono schierati dalla parte di Valentina, dandole quindi ragione. In realtà, infatti, la coppia potrebbe tranquillamente baciarsi poiché hanno fatto le analisi:

“Dice che non l’ha baciato perché ci sono le restrizioni, lei torna a casa e c’è il figlio. Qua abbiamo fatto tutti le analisi, quindi se lui è qua vuol dire che…”

LA IG STORY DELLA DAMA – Terminata la puntata, Valentina ha deciso di fare chiarezza riguardo le dichiarazioni fatte nello studio di Uomini e Donne. La Dama ha quindi postato una IG Story, confermando quanto detto nel programma:

“La frase che ho detto in puntata rispetto al fatto che ci si può incontrare era in riferimento ovviamente ai concorrenti del programma così come lo siamo io e tutti gli altri. Perché noi per far parte del programma in questo periodo abbiamo fatto degli esami, delle analisi sierologiche e siamo risultati tutti negativi…”

Il chiaro tentativo di Valentina di rassicurare i fan riguardo le precauzioni prese dal programma, ha, però, suscitato nuove polemiche. Molti, infatti, stando a quanto scrive veryinutilpeople.it, si sono chiesti come mai ai protagonisti di UeD è stata data la possibilità di sottoporsi ai vari esami, mentre, a tanti, che avevano anche mostrato sintomi e gravi condizioni, è stato negata?