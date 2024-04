Uomini e Donne: una nuova corteggiatrice è l’ex di Manuel Bortuzzo

Nelle ultime settimane, nel parterre del Trono Over di Uomini e Donne sono giunti nuovi volti. Tra le nuove Dame che hanno deciso di prendere parte al programma per cercare l’amore, c’è anche un ex fiamma di Manuel Bortuzzo.

L’EX DI MANUEL BORTUZZO – Come mostrato nelle ultime puntate di Uomini e Donne, a entrare a far parte del parterre del Trono Over è Ilenia Caccavalle. La donna ha deciso di partecipare al dating-show per corteggiare Mario Verona, uno dei Cavalieri più gettonati di quest’ultima edizione.

Dopo aver avuto modo di conoscere diverse donne, al momento, Mario ha deciso di dare un’opportunità a Milena e di voler conoscere Ilenia. La nuova arrivata non è di certo passata inosservata al pubblico, non essendo estranea al mondo del gossip.

La 31enne, residente a Roma e madre di due figli, è vicina ad un volto conosciuto del piccolo schermo. La Caccavalle, infatti, è amica con Manuel Bortuzzo, nuotatore ed ex volto del GF Vip. A parlare della loro amicizia è stato proprio il ragazzo durante la sua avventura nel reality, ammettendo che se la donna non avesse avuto figli, forse sarebbe potuto nascere qualcosa tra loro due.

Negli ultimi mesi la Dama è finita nel mirino della cronaca rosa dopo alcune IG Stories condivise da Bortuzzo. Nel dettaglio, il ragazzo ha pubblicato uno scatto in cui mostrava stringere proprio la mano di Ilenia. Ovviamente si è subito vociferato che tra i due fosse nato del tenero. Nonostante i due non abbiano mai smentito, il gossip si è poi esaurito dopo poco.