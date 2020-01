Uomini e Donne: un’ex corteggiatrice imita una foto di Belen Rodriguez?

Pare che un’ex corteggiatrice molto nota al pubblico di Uomini e Donne abbia letteralmente imitato una foto di Belen Rodriguez. Ma di chi si tratta?

NATALIA PARAGONI IN POSA COME BELEN RODRIGUEZ – Natalia Paragoni, ex corteggiatrice di Andrea Zelletta nel programm tv Uomini e Donne, ha postato una foto che la ritrae in costume su una spiaggia. Fin qui tutto normale se non fosse che la pagina ‘Very Inutil People‘ ha notato qualche somiglianza con una foto proprio di Belen Rodriguez.

NATALIA PARAGONI IMITA BELEN RODRIGUEZ? – Le somiglianze sono davvero tante. A partire dalla posa: davanti ad un albero con la mano che sembra reggerlo. I capelli sono legati allo stesso modo, la spiaggia sembra essere persino la stessa e addirittura il costume da bagno è dello stesso colore: verde. Insomma sembrerebbe proprio che la bella Natalia si sia ‘liberamente ispirata’ alla foto della showgirl Belen Rodriguez. Ma sarà davvero così o è solo una nostra impressione? Nel frattempo per vedere la foto clicca qui. Giudicate voi.