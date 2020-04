Uomini e Donne: un’ex corteggiatrice parteciperà al Grande Fratello versione portoghese

E’ stata organizzata una versione Portoghese del Grande Fratello, in versione Coronavirus con tanto di quarantena per i partecipanti. Nei prossimi giorni inizierà ad andare in onda. Una, tra le ragazze che saranno protagonista della trasmissione, l’abbiamo già vista in Italia a Uomini e Donne. Scopriamo insieme di chi si tratta!

UOMINI E DONNE: UN’EX CORTEGGIATRICE PARTECIPERA’ AL GRANDE FRATELLO PORTOGHESE – Si tratta proprio di lei: Jessica Nogueira. La ricordate? L’abbiamo vista proprio quest’inverno intenta a corteggiare il tronista Carlo Pietropoli. Peccato che tra i due le cose non siano andate proprio per il meglio.

JESSICA E CARLO PIETROPOLI: UNA BREVE CONOSCENZA – Carlo e Jessica si sono conosciuti nel giro di poche esterne. Inizialmente lui aveva dichiarato di essere molto attratto dalla ragazza, ma poi caratterialmente non c’era stata una grande intesa. La ragazza infatti fu eliminata dallo stesso tronista.

JESSICA E LA TV – La ragazza poi non è stata più avvistata nella televisione italiana. E a quanto pare nemmeno sui social aveva avuto alcuna proposta di sponsorizzazione dei prodotti, come fanno molte ex corteggiatrici o troniste della trasmissione. La vedremo, quindi, per la prima volta in questa versione del Grande Fratello Portoghese.

JESSICA E IL GRANDE FRATELLO VERSIONE PORTOGHESE – La ragazza ha fatto i provini per il Grande Fratello qualche mese e li ha superati tutti. Tra qualche giorno sarà allora in diretta tv. Forse sarà questa un’occasione per la ragazza di farsi finalmente notare. E voi che dite? Vi piaceva Jessica come corteggiatrice?