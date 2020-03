Uomini e Donne, Ursula Bennardo ammette di non sentire la mancanza di Sossio Aruta

Sossio Aruta, ex cavaliere di Uomini e Donne Over, è approdato nella casa del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini. L’uomo si è già inserito molto bene della casa, nonostante i pochi giorni di convivenza, soprattutto con Valeria Marini, cara amica di Ursula Bennardo.

LA RELAZIONE DI SOSSIO E URSULA CONTRO OGNI ASPETTATIVA – Sossio ha sempre avuto un carattere malandrino ed è per questo che nessuno si aspettava una storia d’amore duratura. Invece, contro ogni aspettativa, Ursula e Sossio sono una coppia solida, genitori della piccola Bianca. Nemmeno Temptation Island è riuscito a dividerli!

URSULA SENTE LA MANCANZA DI SOSSIO IN CASA? LA RISPOSTA INASPETTATA – Come vi abbiamo anticipato, l’ex cavaliere è entrato da pochi giorni nella casa del Grande Fratello Vip e ci sta già regalando molte risate. I suoi profili social sono gestiti per ora dalla famiglia e Ursula cerca sempre di rispondere a tutte le domande dei fan e ad essere presente per loro. In fondo gli spettatori di Uomini e Donne si sono affezionati a questa coppia!

Una fan ha chiesto proprio alla Bennardo se sentisse particolarmente la mancanza del compagno. Inaspettatamente è arrivata la risposta: “Ancora poco, sono pochi giorni”. Davvero la donna non sente la mancanza del compagno?

