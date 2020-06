Uomini e Donne: Ursula Bennardo attacca la mamma di Nicola Vivarelli

Continuano le critiche fatte a Nicola Vivarelli, nonostante la trasmissione fosse terminata. In molti, infatti, non credono che tra lui e Gemma ci possa essere qualcosa, poichè vedono che la differenza d’età è troppa. Lui è infatti un 26enne, mentre lei ha 71 anni.

UOMINI E DONNE: LE CRITICHE A NICOLA VIVARELLI – Nicola Vivarelli viene continuamente attaccato dai fan della trasmissione di Uomini e Donne, infatti nessuno crede alla veridicità del suo sentimento per Gemma. In molti sostengono che addirittura stia facendo tutto per Business. Nelle ultime ore anche una protagonista della trasmissione ha attaccato la famiglia Vivarelli.

Insomma non è bastata l’intervista della mamma di Nicola Vivarelli per far placare le voci. La donna ha infatti ammesso di essere a favore della felicità del figlio, qualsiasi siano le sue scelte. Ursula Bennardo è però intervenuta nella vicenda pubblicando una storia sul suo profilo Instagram nella quale ha attaccato la mamma di Nicola.

Ursula ha così scritto: ”Signora mamma di Nicola ma che fa?? Ci mette anche lei la faccia in questo teatrino di suo figlio sparando minch**te!!! Ma suvvia… se fosse mio figlio mi nasconderei La dignità vale più del successo.” Ha poi concluso il tutto con una faccina che indica il sentimento dell’esasperazione. Qui di seguito vi postiamo la foto della storia pubblicata da Ursula:

E voi cosa ne pensate delle parole di Ursula? Credete a Nicola oppure pensate che stia fingendo di provare qualcosa per Gemma solo per Business? Certo, ora non ci resta che attendere il ritorno in trasmissione per sapere com’è andata durante l’estate.