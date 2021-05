Uomini e Donne, Ursula Bennardo contro Roberta Di Padua: “Farà di tutto per rimanere nel programma”

Ursula Bennardo, compagna di Sossio Aruta, ha parlato delle storie d’amore di Riccardo Guarnieri e non ha risparmiato Ida Platano e Roberta Di Padua. La coppia, infatti, è amica di Riccardo nonostante in passato ebbero problemi. In studio, Riccardo e Sossio litigavano spesso però alla fine riuscirono a trovare un punto in comune.

URSULA PARLA DI RICCARDO – Come anticipato, la Bennardo e Sossio sono molto amici di Riccardo Guarnieri e continuano a sostenerlo anche dopo la fine della sua storia con la Di Padua. In una nuova intervista rilasciata al settimanale Mio, Ursula Bennardo ha parlato di Riccardo come un uomo ricco di valori.

Tuttavia, l’uomo è stato sfortunato in amore e la donna ha fatto notare che è rimasto “nella sua normalità non sfruttando mai la sua popolarità”. La compagna di Sossio, infatti, ha poi menzionato la sua storia con Ida Platano e non ha risparmiato qualche attacco nei suoi confronti.

LE PAROLE SU IDA PLATANO – A detta della Bennardo, Riccardo dovrebbe trovare una donna “semplice e umile” come lui. La compagna di Sossio ha rimarcato la “loro totale diversità” che avrebbe vinto sull’amore. “Penso che la popolarità abbia cambiato Ida, ma non lui, per cui si sono ritrovati in due mondi diversi” ha spiegato Ursula.

PAROLE AL VETRIOLO SU ROBERTA DI PADUA – Non sono mancati, però, gli attacchi a Roberta Di Padua, con la quale Riccardo ha chiuso qualche settimana fa. Secondo Ursula, Roberta provava una sorta di “amore superficiale” e ha dichiarato: “Non era lui ciò che voleva o forse si è fatta prendere molto dai follower e della tv preferendo questi a Riccardo”.

“Penso che Roberta farà il possibile per restare nel programma come single, cosa che non farà Riccardo. Io al posto della redazione non glielo permetterei più” ha poi tuonato la Bennardo. Da che parte state?