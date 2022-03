Uomini e Donne, Ursula Bennardo e il ricorso alla chirurgia estetica: la risposta di lei

Ursula Bennardo è finita al centro delle polemiche dopo essere tornata nello studio di Uomini e Donne assieme al suo compagno Sossio Aruta. Cosa sarà accaduto? Vediamo perché l’ex dama del parterre femminile ha ricevuto parecchie critiche.

Ritorno in studio

La donna è tornata nello studio di Uomini e Donne assieme al suo compagno Sossio Aruta per parlare di come procede la relazione. La coppia, infatti, è serena adesso dopo alti e bassi e ha coronato il sogno di avere una bimba, la piccola Bianca. Sulla crisi attraversata qualche mese fa, Ursula ha dichiarato:

“Abbiamo avuto una crisi, ora si sta impegnando di più. Quando si vive insieme bisogna riuscire a vivere le giornate al meglio, lui ha un caratterino un po’ particolare, ma si sta ammorbidendo”.

Le critiche e la risposta dell’ex dama

Ursula ha ricevuto però diverse critiche sul suo aspetto fisico. Nello specifico, in molti l’hanno accusata di aver esagerato con i ritocchini estetici e di essere cambiata tantissimo rispetto a qualche anno fa. “Una bella donna ma perché stravolgersi con tutte queste punturine?”, “E chi l’aveva riconosciuta”, “Dovresti reagire al chirurgo”, “Troppo ritoccata. Meglio prima” sono alcuni dei commenti apparsi sotto i post della Bennardo.

Dura la risposta dell’ex dama: “La puntata di Uomini e Donne è stata emozionante. Chi critica, chi giudica, su come stiamo esteticamente… neanche avessimo partecipato a Miss Italia. Purtroppo è la bassezza di alcune persone, le stesse che criticano una donna sia quando ha un difetto sia quando lo corregge“. E ancora rispondendo ad un commento offensivo: “Tu hai problemi mentali come tanti come te. Pensate che un personaggio pubblico sia un oggetto da giudicare, che schifo. E non vi vergognate neanche a metterci la faccia. Giudicare un aspetto fisico è umiliante, purtroppo la cattiveria esiste e siete voi. Leoni da tastiera, cattivi, volgari, repressi, instabili, superficiali, meschini. Non vi dico di guardarvi allo specchio perché è dentro che fate schifo“.