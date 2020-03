Uomini e Donne, Ursula Bennardo in lacrime dopo la sorpresa di Sossio Aruta

Sossio Aruta super romantico per l'anniversario con Ursula Bennardo. La donna scoppia in lacrime in diretta Instagram.

Sossio Aruta, ex protagonista di Uomini e Donne Over, è entrato nella casa del Grande Fratello Vip ormai da una settimana lasciando a casa i suoi figli e la sua compagna, Ursula Bennardo.

SOSSIO FA UNA SORPRESA AD URSULA PER L’ANNIVERSARIO – Il 4 marzo i due festeggeranno i due anni assieme, coronati anche dalla nascita della piccola Bianca. Tuttavia, sarà un anniversario amaro poiché non potranno passarlo insieme. Sossio ha così deciso di fare una dedica alla sua amata componendo in giardino una scritta fatta con tutti bicchieri di plastica: “4/3/2018 ti amo Ursula”. Una scelta non proprio ecologica ma sicuramente romantica!

LA REAZIONE DI URSULA: LA DONNA SCOPPIA IN LACRIME – Ursula è rimasta spiazzata dalla dolcezza del compagno e ha commentato in diretta su Instagram questo gesto. La troppa emozione e l’amarezza di non poterlo nemmeno abbracciare hanno fatto sì che la donna scoppiasse a piangere, costringendolo successivamente a chiudere la diretta.

“Forse non siete abituate a vedermi piangere ma sono molto emozionata in questo momento” ha commentato nelle storie Ursula. “Sono otto giorni che manca, non averlo con me in un giorno così importante non è bello. Diretta chiusa per commozione, ti amo!” conclude la donna.