Uomini e Donne, Ursula Bennardo: “Io e Sossio a volte non andiamo d’accordo, è l’opposto”

L'ex dama ha raccontato di non andare sempre d'accordo con quello che sarà suo marito

Ursula Bennardo e Sossio Aruta sono una delle coppie più amate e seguite del trono over di Uomini e Donne. I due hanno da tempo abbandonato lo studio e stanno vivendo felici la loro storia d’amore, che presto si coronerà con un matrimonio.

URSULA AMMETTE: “NON SEMPRE ANDIAMO D’ACCORDO” – Al magazine di Uomini e Donne, Ursula Bennardo ha ammesso di avere qualche volta difficoltà con il suo compagno e padre di sua figlia. “A volte non andiamo d’accordo ma ci amiamo tantissimo e non sappiamo stare l’uno senza l’altra. Sossio è l’opposto di quello che avrei voluto, eppure lo amo” ha dichiarato l’ex dama.

Per la donna, le differenze caratteriali sono state colmate grazie all’amore forte e reciproco. Inoltre, entrambi si sono messi in gioco e hanno superato le differenze.

“Penso che in una coppia si sia razionali e non si scenda a compromessi quando non c’è amore…posso concedermi questa frecciatina alle ultime news sulle coppie di Uomini e Donne?” ha affermato Ursula, la quale potrebbe aver tirato una frecciatina a Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua.

SUL MATRIMONIO – La donna ha anche parlato dell’imminente matrimonio con Sossio. “Il rito sarà civile, all’aperto. Sicuramente vorremmo il proprietario di Caposperone, la location in cui ci sposeremo: è una persona che stimiamo in tutto e per tutto” ha spiegato Ursula.