Uomini e Donne, Ursula parla della proposta di matrimonio di Sossio: “Mi sono stufata”

Non è un periodo facile quello tra Ursula Bennardo e Sossio Aruta, i quali non convoleranno a nozze. A parlare l'ex dama in un'intervista a The Pipol

La storia d’amore tra Ursula Bennardo e Sossio Aruta ha tenuto incollate molte persone durante il loro percorso a Uomini e Donne e Temptation Island. La coppia ha attraversato tanti alti e bassi e nelle ultime ore, l’ex dama ha rilasciato un’intervista a The Pipol per aggiornare quei fan che li hanno sempre sostenuti.

Le parole dell’ex dama: “Mi sono stufata”

In una puntata post GFVip, tenutasi a Uomini e Donne, i due si erano giurati amore eterno con una romantica proposta di matrimonio. Tuttavia, da quel momento i due non hanno più coronato questo sogno e le nozze sono state dapprima rimandate e poi annullate. Nell’intervista, Ursula non ha mai parlato di crisi ma è chiaro che la donna non stia attraversando un momento semplice. Ecco cosa ha detto:

“Sì, mi ricordo bene quel giorno. Eravamo nello studio di Uomini e Donne con Alfonso Signorini presente, subito dopo l’esperienza al GFvip di Sossio. Ero molto felice, incredula, e non avevo dubbi di rispondergli “sì, sposiamoci”. Poi le cose dentro di me sono cambiate… alcuni atteggiamenti di Sossio mi hanno fatta indietreggiare!”.

La donna ha spiegato di aver abbandonato l’idea del matrimonio: “Sicuramente i modi che ha di affrontare le litigate non mi piacciono, e molte sfaccettature del suo carattere mi hanno portata al punto di sentirmi arresa. Mi sono stufata, e ho pensato che la soluzione migliore fosse quella di non sposarci più“.

Come avrà reagito Sossio a questa decisione? Ovviamente non nel migliore dei modi: “Non l’ha accettato, per niente. Temeva che non provassi più nessun sentimento per lui e questa cosa lo rendeva molto insicuro. Alla fine credo se ne sia fatto una ragione. In questo momento penso solo che ho bisogno di tempo per me stessa. Mi dedico troppo a lui, alla mia famiglia in generale e a tutto ciò che di buono possa fare per il contesto che mi circonda. Ma per me, quando ci penso? Ho bisogno di evadere e capire se tra me e lui possa esserci un futuro per sempre oppure no”.