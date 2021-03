Uomini e Donne, Valentina Autiero: “Alcune delusioni sono indelebili”

Valentina Autiero è un’ex dama di Uomini e Donne che, nonostante abbia lasciato il dating show, è rimasta in contatto con i suoi follower. La donna, infatti, parla spesso con loro, si confida e confronta e parla dei suoi amori. In questi giorni, l’ex dama ha ammesso di essere un po’ giù a causa delle delusioni amorose.

VALENTINA AUTIERO PARLA DELLE SUE FREQUENTAZIONI – La 41enne ha scritto sul suo profilo Instagram privato: “Alcune delusioni rimangono indelebili nel nostro cuore… e anche se arrivano gioie nuove uniche inaspettate… non si può smettere di pensarle!! Nei miei pensieri e nel mio cuore sempre e comunque”. Queste parole potrebbero essere indirizzate proprio a Germano Avolino.

LA FREQUENTAZIONE CON GERMANO – Conosciuto nel dating show di Maria De Filippi, i due dopo alcune uscite insieme hanno abbandonato lo studio. La donna ha preferito continuare a viverlo fuori ma le cose non sono andate come previsto. In una recente intervista al magazine di Uomini e Donne, Valentina Autiero ha spiegato come sono andate le cose con Germano.

La relazione tra i due non è mai iniziata e ha fatto sapere che l’ultimo messaggio che si è scambiata con l’ex cavaliere è stato un semplice “Come stai?”. La donna ha poi spiegato che ormai non lo pensa più e lo rispetta perché le cose sono andate come dovevano andare. “È andata come doveva andare: siamo due persone con caratteri diversi. Inoltre, lui era meno preso e io lo ero di più: così la storia è finita. Sono cose che capitano. In questi casi, non esistono vittima e non esistono carnefici” ha detto Valentina.

VALENTINA AUTIERO TORNA IN TV? – Sono molti i follower di Valentina che le chiedono di ritornare in tv, nello specifico, in trasmissione. “Tutto sommato, la storia con Germano è stata una frequentazione di un mese e mezzo in cui ci siamo visti una decina di volte; a quasi 41 anni, la fine di una relazione così si metabolizza in una certa maniera. Poi, il mio starci male, le mie lacrime sono dovute alla sensibilità che mi contraddistingue, alle emozioni del momento” ha spiegato la Autiero. Cosa farà la donna?