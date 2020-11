Uomini e Donne, Valentina Autiero su Germano: “Ho pianto tanto la prima notte insieme”

Valentina Autiero, una delle protagoniste di Uomini e Donne, ha abbandonato il programma assieme a Germano. I due, dopo gli attacchi subiti dalla dama Aurora, hanno deciso di viversi fuori, ma le cose non sono andate come previsto. La Autiero ha rilasciato un’intervista per il magazine del programma raccontando tutto ciò che è successo.

VALENTINA AUTIERO HA SOFFERTO MOLTO PER GERMANO – La donna ha detto che i due sono andati a cena insieme e hanno parlato molto di quanto accaduto in puntata a causa di Aurora. Successivamente, la coppia ha anche deciso di trascorrere la notte insieme e lì le cose sono drasticamente precipitate.

Germano ha svelato a Valentina Autiero che, nonostante siano usciti insieme dal programma, non è innamorato di lei e avrebbe preferito continuare a conoscerla all’interno del dating show. La donna non è riuscita a sopportare queste parole e ha ammesso di aver pianto tutta la notte e anche la mattina seguente.

Valentina avrebbe voluto lasciare il programma in un contesto completamente diverso da ciò che è accaduto, soprattutto non avrebbe voluto fare le cose di fretta a causa di Aurora. Tornare a Uomini e Donne, però, al momento sembrerebbe molto difficile per Valentina e Germano. La donna ha detto che lui, pur volendo, non saprebbe assolutamente come comportarsi in studio.

La donna ha ammesso che ad oggi la situazione è strana e lei si sente molto confusa sul suo rapporto con Germano. Ad ogni modo, Valentina sta aspettando un gesto o un segnale da parte dell’uomo. I follower le hanno chiesto come fosse la sua vita sentimentale dopo il programma ma la dame ha preferito non rispondere per non sbilanciarsi.