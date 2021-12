Uomini e Donne, Valentina Pivati parto con il Covid: “Piano piano mi sto riprendendo”

Valentina Pivati, ex corteggiatrice e scelta di Mariano Catanzaro, ha partorito sua figlia Alycia martedì 7 dicembre 2021. Tuttavia, il lieto evento ha avuto delle complicazioni poiché lei e il suo compagno Andrea Concato non hanno ancora potuto abbracciare la bimba a causa del Covid-19. Vediamo, quindi, cosa è successo alla coppia.

Positiva al covid-19

Tramite domande e risposte con i follower, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha raccontato ai fan il difficile parto di sua figlia. “Prossimo figlio/a non voglio pianificare nulla!” ha detto Valentina, spiegando ai follower che tutto è andato in modo diverso da come si aspettava. Quando la ragazza ha scoperto di essere positiva ha dovuto necessariamente accettare il fatto di dover dare alla luce sua figlia da sola e che non sarebbe stato semplice nei giorni successivi.

Parto difficile

Lunedì i medici dell’ospedale hanno iniziato a indurre il parto ma la sera successiva la bimba aveva il battito troppo accelerato così “la ginecologa ha ritenuto fosse meglio fare subito un cesareo”. Il martedì sera poi è nata la bimba, nonostante le tante difficoltà affrontate.

“Ma è andato tutto al contrario di tutto! L’importante però è che Alycia sta bene, piano piano io mi riprendo” ha detto Valentina. Successivamente ha spiegato che nella stanza dove era ricoverata non entrava nessuno, per questo ha dovuto gestire tutta la situazione da sola, compresi i dolori.

“Ho avuto le ragadi. Poi mi è uscita la rotula del ginocchio e oltre ai dolori dell’intervento, non riuscivo nemmeno ad appoggiare la gamba senza provare dolori forti. Poi è arrivata la febbre ed è tornata la tosse per il Covid. Ogni colpo di tosse ti uccide!” ha continuato la Pivati. Inoltre, essendo ancora positiva al virus, non ha ancora potuto abbracciare la figlia. Un momento difficile che passerà con il tempo.