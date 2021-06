Uomini e Donne: Vanessa Spoto attaccata sui social per il suo seno, lei fa una rivelazione importante

In questi giorni Vanessa Spoto è stata letteralmente bullizzata sui social, in quanto è stato preso di mira il suo seno. Contro di lei sono state mosse delle accuse volte esclusivamente ad umiliarla.

La ragazza, allora, ha deciso di approfittare della situazione e ha parlato della sua situazione. Nel farlo, ha confessato di aver avuto in passato dei seri problemi con il suo corpo.

VANESSA SPOTO E LA SUA CONFESSIONE – Molte persone hanno criticato Vanessa Spoto dicendole che il suo seno appare floscio, cadente e brutto da vedere. La donna non ha potuto non reagire. Le persone, si dimostrano sempre pronte a puntare il dito contro, non conoscendo in realtà tutti i problemi che ci sono dietro una persona.

Se il suo seno ha queste caratteristiche infatti, è perché in passato ha avuto dei seri problemi. La giovane non è voluta entrare nel dettaglio di ciò che ha passato, ma ha specificato che si è trattato di un problema piuttosto serio.

LA REAZIONE DI MASSIMILIANO – Massimiliano, il suo attuale fidanzato, conosciuto a Uomini e Donne, si è mostrato piuttosto arrabbiato per i commenti fatti alla sua ragazza. Mollicone è tornato oggi sul web con delle storie ironiche in cui ha usato i filtri per far capire che è rifatto, naturalmente scherzando. Per vedere le sue storie clicca qui.