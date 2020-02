Uomini e Donne: Veronica Burchielli e Alessandro Zarino confermano la loro crisi

Aria di crisi tra Alessandro Zarino e Veronica Burchielli. I due, come ricorderete, si sono conosciuti a Uomini e Donne e dopo un percorso travagliato durante il quale lui l’aveva prima scelta e dopo un secco no da parte di lei quest’ultima ha scelto il trono, hanno scelto di stare insieme. Oggi hanno confermato la crisi che da settimane i fan avevano già colto.

LE PAROLE DI ALESSANDRO ZARINO SUI SOCIAL – Utilizzando l’app di Instagram e rispondendo alle domande fatte dai fan nelle IG Stories, Zarino ha confermato la sua attuale crisi con Veronica, uno dei principali problemi sembrerebbe essere proprio la lontananza. Ecco, infatti, le sue parole:“Purtroppo non benissimo, ma come in tutte le coppie ci sono sempre momenti in cui tutto va bene e momenti in cui tutto va male”. “La lontananza non aiuta e molte volte crea incomprensioni stupide. La domanda che poi sorge è perché non andate a convivere?!?! Ecco ci sono qui tanti fattori pro e tanti contro che fanno parte della vita di due persone come tutti voi”.

VERONICA BURCHIELLI DICE LA SUA SU INSTAGRAM – Nel frattempo Veronica Burchielli dice la sua sui social e ringrazia i fan che le stanno vicino in un momento così critico. Ha dichiarato infatti: “Buongiono a tutti, vi auguro un buon inizio settimana. Vi mando un grosso abbraccio virtuale come state facendo voi con me. Grazie”. Come andranno dunque le cose tra i due? Non ci resta che attendere altre notizie da parte dei due.