Uomini e Donne, Veronica Burchielli e i like sospetti a Iannone: flirt in corso?

Dopo aver annunciato la rottura con Alessandro Zarino, Veronica Burchielli ha lasciato dei like sospetti proprio ad Andrea Iannone, al centro del gossip. Cosa bolle in pentola?

Dopo un periodo di silenzio, Veronica Burchielli e Alessandro Zarino sono tornati al centro del gossip per aver rivelato di aver concluso la loro relazione. Tuttavia, pare che la Burchielli si sia ripresa in fretta e i più maliziosi hanno notato dei like sospetti ad un altro protagonista del gossip. Vediamo nel dettaglio cosa sta accadendo sul web.

VERONICA BURCHIELLI DICHIARA DI AVER CHIUSO CON ALESSANDRO ZARINO – Come tutti ricorderanno, Alessandro Zarino, messo alle strette dalla redazione di Uomini e Donne e dai continui attacchi di Giulio Raselli, ha deciso di scegliere inaspettatamente Veronica Burchielli. La ragazza, non solo rispose con un fragoroso no, ma accettò anche di iniziare un percorso da tronista! Nonostante la voglia di mettersi in gioco, la Burchielli decise di risolvere i suoi problemi con l’ex tronista napoletano per poi abbandonare il programma insieme. In molti non hanno mai creduto alla buona fede della ragazza, la quale più volte ha tentato di difendersi.

Come un fulmine a ciel sereno, in queste ore è arrivata la conferma della fine della loro relazione. Veronica ha deciso di mettere al corrente i suoi follower ma non di spiegare i motivi di tale rottura, per mantenere un po’ di privacy. Alessandro Zarino, invece, ha spiegato che i motivi principali sono stati la distanza e le incomprensioni. Dopo tutta la fatica per stare assieme, questa rottura proprio non ci voleva!

VERONICA E I LIKE AD ANDREA IANNONE – Tuttavia, secondo alcuni siti di gossip, come quello di Amedeo Venza, pare che la Burchielli abbia dimenticato in fretta il suo ex fidanzato, lasciando qua e là dei like sospetti ad uno dei protagonisti del gossip recente: Andrea Iannone.

Il pilota di MotoGP è tornato da poco single a causa della fine della sua storia con Giulia De Lellis, tornata a quanto pare con Andrea Damante. Ma cosa sta accadendo tra la Burchielli e Iannone? Lei lo segue sui social ma per ora lui non ricambia. Siamo andati a controllare e anche i like della ragazza sono spariti dal suo profilo. Avrà cancellato tutto per non insospettire i più curiosi?