Uomini e Donne, Veronica Burchielli e la confessione su Instagram: “Ho fatto due incidenti”

Veronica Burchielli, dopo aver concluso la sua storia con Alessandro Zarino, ha deciso di raccontarsi più spesso su Intasgram e instaurare una sorta di “amicizia virtuale” con i suoi follower. La quarantena forzata sta aiutando la ragazza, spesso in diretta Instagram e sempre molto attiva. Nell’ultima occasione, l’ex tronista ha raccontato due eventi particolari della sua vita.

VERONICA BURCHIELLI COINVOLTA IN DUE INCIDENTI – La ragazza ha risposto, come sempre, a diverse domande dei fan su Instagram. Un utente ha domandato all’ex tronista se fosse mai stata coinvolta in un incidente; la risposta di Veronica è arrivata subito.

“Ho avuto un incidente in motorino e uno in macchina, entrambi non per colpa mia. Non mi sono fatta niente tranne per quello in motorino… Mi sono rotta qualche ossicino del piede. Ogni tanto mi fa male, quando faccio sport, quando porto i tacchi” ha risposto l’ex fidanzata di Zarino. Pare che la ragazza ne risenta ancora di questi due episodi.

Veronica Burchielli ultimamente è stata protagonista anche di diversi gossip. Dopo aver chiuso con Alessandro Zarino, i fan hanno cercato di comprenderne i motivi e in molti hanno ipotizzato che la ragazza avesse un flirt in corso con Andrea Iannone, da poco single. Niente di più falso, Veronica ha subito smentito le voci rivelando di essere solo una grande appassionata di moto.

Successivamente, i più maliziosi hanno ipotizzato un corteggiamento a Maria De Filippi, forse per avere una seconda (o terza?) possibilità nel dating show, Uomini e Donne. Tutto questo solo per aver elencato le caratteristiche del suo ipotetico e ideale fidanzato. La rivedremo presto nel programma? Lo scopriremo solo più avanti e dalla diretta interessata.