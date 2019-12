Uomini e Donne, Veronica Burchielli parla della sua malattia

Veronica Burchielli sta finalmente vivendo la sua storia d’amore con Alessandro Zarino. I due, infatti, hanno già pubblicato sui social alcuni scatti con delle dolci didascalie, tutto sotto gli occhi di chi crede e di chi non crede alla loro relazione. La ragazza ha risposto a qualche domanda su Instagram e, tra le tante su Alessandro, qualcuno ha avuto il coraggio di chiederle informazioni su un argomento molto particolare della sua vita.

VERONICA ABBANDONA IL TRONO PER STARE CON ALESSANDRO ZARINO – La ragazza, dopo il clamoroso “no” ad Alessandro Zarino, ha iniziato il suo percorso da tronista tra mille incertezze. Veronica, di anni 21, si è pentita dopo sole tre settimane e ha deciso di invitare l’ex tronista napoletano in studio per risolvere la situazione. Durante la registrazione, la Burchielli ha ammesso di provare qualcosa per Alessandro e gli ha chiesto di vivere la loro relazione lontani dalle telecamere, il resto è storia.

VERONICA BURCHIELLI PARLA PER LA PRIMA VOLTA DELLA SUA MALATTIA – In questi giorni Veronica è molto attiva sui social soprattutto per aggiornare i fan sulla sua storia d’amore con Alessandro Zarino. La ragazza ha risposto a qualche domanda su Instagram, la maggior parte proprio sull’ex tronista napoletano. Qualcuno, però, ha azzardato una domanda sulla sua malattia, già precedentemente accennata durante l’emozionante esterna del primo bacio con Zarino. Veronica, infatti, ha sofferto di disturbi alimentari tra anoressia e bulimia, un argomento molto delicato per lei. “Io ho paura a trattare questo argomento, ho paura di mandare messaggi sbagliati, e ho deciso che non racconterò la mia storia” ha esordito la ragazza. “Ragazze non createvi termini di paragone. Ogni persona che sia donna o uomo ha il suo peso, non esistono termini di paragone, se lo volete come stimolo sano per il dimagrimento ok ma anche lì non identificatevi, perché ognuno è diverso, ha un proprio stile di vita, e degli obiettivi diversi. Fatevi seguire, è sbagliato pensare che si possa fare tutto da soli, se così fosse non si avrebbero problemi. E ragazze ricordatevi di non ridurre tutto ad un numero sulla bilancia, siete tutte bellissime” ha concluso Veronica.