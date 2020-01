Uomini e Donne: Veronica Burchielli risponde ad alcune domande su Instagram e rivela cosa pensa di Giulia De Lellis

Veronica Burchielli, dopo essere stata al centro dell’attenzione sul web per aver detto di ‘no’ ad Alessandro e aver accettato il trono, oggi sembra aver trovato la sua serenità e ha risposto ad alcune domande su Instagram dei suoi fan.

VERONICA BURCHIELLI: DOPO IL NO AD ALESSANDRO, LA RICONCILIAZIONE – Dopo aver detto ‘no’ al bel napoletano Alessandro ed essere salita sul trono, ha deciso di rinunciare a quest’ultimo per dedicarsi ad una conoscenza con Zarino. I due sembrano andare d’accordo più che mai. La ragazza infatti ha rivelato di stare molto bene con Alessandro e che lui è sempre molto attento nei suoi confronti. Le è stato anche chiesto cosa farebbe nel caso in cui Alessandro decidesse di ritornare in Australia. Ha dichiarato che non ama le relazioni a distanza ma che per il bene dell’altro ci si adatterebbe.

VERONICA BURCHIELLI RIVELA COSA PENSA DI GIULIA DE LELLIS – Alla domanda poi su cosa pensasse di Giulia De Lellis ha risposto che si tratta di una ragazza molto bella e semplice nonostante la sua fama. Dunque un pensiero positivo per l’influencer romana.