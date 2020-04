Uomini e Donne, Veronica Burchielli senza filtri su Instagram: fan in delirio

Dopo l’esperienza disastrosa a Uomini e Donne, Veronica Burchielli si sta facendo spazio tra le tante influencer su Instagram. Il suo profilo conta più di 400 mila follower ed è per questo che l’ex tronista spesso risponde alle domande dei fan, anche per farsi conoscere di più.

La ragazza, anche durante il percorso nel dating show di Maria De Filippi, è sempre stata un po’ riservata, accusata di essere leggermente altezzosa e saccente ma soprattutto falsa. In queste ore ha rivoluzionato il web con delle dichiarazioni che i follower non si aspettavano affatto.

IL PERCORSO CON ALESSANDRO ZARINO E LA FINE DELLA LORO STORIA – La relazione tra la Burchielli e Alessandro Zarino è stata piuttosto complicata, soprattutto davanti alle telecamere. Zarino, spinto anche dalla produzione e dai continui attacchi di Giulio Raselli, ha deciso di sceglierla improvvisamente ma la ragazza, all’epoca, rispose con un fragoroso “no”. Inoltre, la Burchielli dopo essersi presa gli applausi di tutto lo studio (ma non quelli del web) ha accettato di sedersi sul trono per iniziare il percorso ambito da tutti: quello da tronista.

Inutile dire che la ragazza non ha affatto sfruttato l’occasione, anzi, dopo diverse esterne ha deciso di richiamare Zarino e uscire con lui dal programma. La loro storia d’amore è durata qualche mese lontano dalle telecamere e, durante questa quarantena, entrambi hanno svelato di essersi lasciati. Un duro colpo per i fan della coppia, che probabilmente avevano già intuito qualcosa.

VERONICA BURCHIELLI RISPONDE ALLE DOMANDE SU INSTAGRAM – Come anticipato prima, in queste ore Veronica ha risposto ad alcune domande su Instagram, sconvolgendo i fan. La ragazza ha parlato di un argomento tabù, soprattutto in Italia: il sesso, nello specifico, i rapporti occasionali.

“Fare sesso non significa non avere rispetto del partner, quello è alla base. Chi non lo porta pensando sia solo un’avventura non merita nemmeno di avere il corpo e che gli sia concesso un organo!” ha esordito l’ex tronista che ha aggiunto: “Io penso che la differenza sta nelle priorità. Il sesso è più egoistico, quando fai l’amore invece ti preoccupi più che stia bene lui/lei” ha concluso la Burchielli.