Uomini e Donne, Veronica Burchielli spera di tornare nel programma? Ecco gli indizi

Veronica Burchielli, ex protagonista di Uomini e Donne, ha risposto a diverse domande dei follower e una di queste ha fatto sognare i suoi fan: la ragazza spera in una seconda occasione nel dating show di Maria De Filippi? Ecco gli indizi.

VERONICA RISPONDE AI FAN – In questo periodo di quarantena per l’Italia, sono tanti i volti dello spettacolo che approfittano della loro notorietà sui social per fare compagnia alle tante persone chiuse in casa. Veronica ha deciso di intrattenere i suoi follower rispondendo alle loro domande e facendosi conoscere meglio.

Un fan le ha chiesto: “Se dovessi scegliere un partner con una sola risposta, che domanda gli faresti?”. La Burchielli non ci ha pensato due volte e ha risposto: “Potrei chiedergli di mostrarmi il rapporto con sua madre, potrei capire il rispetto che ha verso la donna e come potrebbe trattare me. E poi… gli chiederei se è avventuriero perché io desidero un folle romantico”.

Nella risposta dell’ex tronista, i fan ci hanno visto un velato corteggiamento a Maria De Filippi, forse per avere una seconda possibilità dopo la parentesi Alessandro Zarino. I due hanno chiuso la loro relazione circa un mese fa a seguito di incomprensioni dovute anche alla distanza.

Come se non bastasse la Burchielli è stata accostata ad Andrea Iannone per alcuni like lasciati dalla ragazza sul profilo del pilota di MotoGP. Tuttavia, Veronica ha subito smentito la notizia dichiarando di essere una grande appassionata di moto.