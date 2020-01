Uomini e Donne, Veronica Burchielli su Alessandro Zarino: “Il futuro lo si costruisce”

Veronica Burchielli, una delle ultime protagoniste di Uomini e Donne, è tornata a parlare di Alessandro Zarino e del futuro che stanno cercando di costruire ogni giorno. La ragazza ha risposto ad alcune domande dei followers su Instagram.

UN FUTURO CON ZARINO – Un utente le ha chiesto senza troppi giri di parole: “Un futuro con Zarino?”. Veronica ha risposto che Alessandro è il suo presente e il futuro si costruisce insieme giorno dopo giorno e con calma. Tuttavia, lei spera di averlo nel suo futuro. A tal proposito quale giorno fa, sempre su Instagram, qualcuno le ha chiesto di un’ipotetica gravidanza. La ragazza, però, ha risposto molto ironicamente che ora come ora è troppo presto, data la sua giovane età, ma soprattutto la sua storia nata effettivamente da poco tempo.

EMOZIONI E SENSAZIONI PROVATE CON ALESSANDRO ZARINO – Veronica ha dato spazio anche ai suoi sentimenti e sensazioni provati per il suo fidanzato. La ragazza ha svelato che i sentimenti che prova per lui non li ha provati per nessuno prima d’ora, ma comunque è sbagliato paragonare le diverse storie d’amore. Nel frattempo, anche Alessandro ha risposto a qualche domanda su Instagram e ha speso parole molto delicate per la sua fidanzata. Pare, quindi, che la loro storia proceda a gonfie vele!

Per vedere le Ig Stories cliccate qui.