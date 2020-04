Uomini e Donne, Veronica Burchielli svela la verità su Andrea Iannone

In questi giorni si è fatta sempre più pesante la voce su un presunto flirt tra Veronica Burchielli, ex tronista di Uomini e Donne e Andrea Iannone, motociclista di MotoGP ed ex fidanzato di Giulia De Lellis. Tuttavia, la Burchielli si è sfogata duramente sui social e ha smentito la notizia.

VERONICA E I LIKE A IANNONE – Qualche giorno fa in molti avevano notato dei like sospetti della Burchielli al protagonista di MotoGP. La ragazza poco prima aveva annunciato la rottura con Alessandro Zarino, conosciuto all’interno di Uomini e Donne. Alcuni utenti hanno azzardato l’ipotesi che Veronica avesse in qualche modo tradito Alessandro, iniziando una conoscenza con Iannone.

VERONICA SMENTISCE I GOSSIP – L’ex tronista, bersagliata da messaggi e commenti per la maggior parte negativi, ha deciso di prendere in mano la situazione e smentire queste voci su lei e Iannone.

“Ho smentito questo gossip tramite un altro profilo ma visto che si continua a vociferare sciocchezze con commenti poco carini, chiarisco nuovamente la situazione direttamente dal mio profilo” ha esordito la Burchielli che ha aggiunto: “Tra me e Iannone non c’è niente, non ci conosciamo nemmeno, non ci siamo mai visti. Sono una appassionata di moto e chi mi conosce sa che è una passione che porto avanti da quando sono bambina”.

La ragazza ha spiegato di avere una grande passione per le moto e che stima molto Iannone dal punto di vista professionale: Veronica non è nient’altro che una semplice fan. Tuttavia, la Burchielli si è sfogata duramente contro questo gossip.

“Arrivare a creare scoop basandosi su dei like è veramente nullo e poco carino, dato che da poco mi sono lasciata” ha tuonato l’ex tronista ribadendo di essere single proprio perché da poco si è lasciata con Alessandro Zarino. E poi ha colto l’occasione per dare il suo supporto a Iannone per la sentenza, aggiungendo: “Situazione sicuramente più seria anziché sciocchi gossip su flirt inesistenti. Detto ciò, spero adesso sia tutto chiaro!”. E voi credete a queste parole?