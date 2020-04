Uomini e Donne: Veronica Burchielli viene accusata di aver bestemmiato, lei si difende ed interviene anche sua madre

Veronica Burchielli in questi giorni è stata duramente criticata. Questa volta la motivazione sarebbe stata una presunta bestemmia fatta sui social in un video pubblicato. La ragazza ci ha tenuto a difendersi e una persona a lei molto cara è intervenuta a suo vantaggio.

VERONICA BURCHIELLLI: HA BESTEMMIATO NEL VIDEO? – Nel video che Veronica ha pubblicato qualche giorno fa si mostra chiaramente come la ragazza non abbia affatto bestemmiato. Sarebbe stata dunque una bufala di qualche utente o magari qualche parole travisata. La ragazza non è riuscita ad accettare il fatto che venisse definita ‘maleducata’ e dunque si è sfogata duramente sui social.

LO SFOGO DI VERONICA SUI SOCIAL – “Stanno uscendo articoli dove si dice che io ho bestemmiato su Instagram e a me la cosa sta dando molto fastidio. A parte che io sono credente, ma anche se non lo fossi, non mi permetterei mai di essere maleducata o volgare, perché io ho una famiglia e l’educazione mi è stata insegnata”. Ha dichiarato la Burchielli con l’intento di difendersi da quanto le è stato detto.

VERONICA BURCHIELLI: ALTRE PAROLE DI DIFESA – La ragazza non si è fermata qui e ha dichiarato, tra le altre cose, che anche se avesse usato parole forti come ad esempio una bestemmia, non avrebbe mai pubblicato un video del genere sui social, molto probabilmente perchè sa di essere seguita da molte persone. “Solamente già dal fatto che quella Storia viene caricata dovrebbe farvi capire qualcosa. Se io avessi bestemmiato l’avrei caricata?”

INTERVIENE LA MAMMA DI VERONICA BURCHIELLI IN SUA DIFESA – Anche la mamma di Veronica non è riuscita a tacere e ha difeso la figlia in diretta. “No, non ti ho mai sentito bestemmiare. È la verità ragazzi, non ha mai bestemmiato.” Probabilmente tutto quanto è stato detto nei confronti di Veronica ha fatto male anche a sua madre che è intervenuta nel dibattito.

VERONICA BURCHIELLI SMENTISCE IL FLIRT CON IANNONE – Nei giorni scorsi era circolata la voce di un presunto flirt di Veronica con Andrea Iannone a causa di alcuni like messi da parte di lei sul profilo di lui. Nonostante l’avesse già fatto qualche giorno fa, la Burchielli ci ha tenuto a ribadire che tra loro non c’è, nè c’è stato nessun flirt, anche perchè non lo conosce nemmeno.